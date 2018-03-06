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Hayata karşı dimdik bir kadın: Maya Angelou

Maya Angelou’nun otobiyografik romanı olan 'Benim Adımla Toplanın' Everest Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 09:29..
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Amerikalı yazar ve şair Maya Angelou hayata yenik başlar. Henüz on yedi yaşındadır, zencidir, kadındır ve bekâr bir annedir.

Üstelik, parası ve hayatta ne yapmak istediğine dair hiçbir fikri yoktur. Bebeğine bakabilmek için kötü restoranlarda aşçılık yapar, orduya yazılmayı düşünür, gece kulüplerinde dans eder, uyuşturucu kullanır, hatta bir genelevde bile çalışır.

Sık sık âşık olur, beyaz atlı prensin onu kurtaracağına dair hayaller kurar, oysa hayatın gerçekleri bambaşkadır. Genç Maya, bütün engellere rağmen asla boyun eğmez ve kendini aramaktan vazgeçmez.

Hayata karşı dimdik bir kadın: Maya Angelou

Maya Angelou’nun otobiyografik romanlarının Everest Yayınları’nın Modern Klasikler serisinde yayımladığımız ilk halkası Kafesteki Kuş Neden Şakır, Bilirim’in kaldığı yerden devam eden Benim Adımla Toplanın, genç bir kadının dünyayı ve kendini keşfetmesinin hikâyesi.

Hayata karşı dimdik bir kadın: Maya Angelou

Angelou zorluklarla dolu geçmişini umut, mizah ve şefkatle anımsıyor. Yolunu bir kez olsun şaşırmış herkes için ilham verici bir roman.

Yazar: Maya Angelou

Yayınevi: Everest Yayınları

Çeviren: Doğacan Dilcun Doğan

Türü: Otobiyografik roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 220

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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