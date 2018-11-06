Hayata yeniden başlamak için: Taze Başlangıç

Bazen hepimizin ihtiyacı olan aslında taze bir başlangıç. Monotonlaşan hayat, ağzımızın tadını tuzunu eksiltmeye başladığında bir silkelenip yenilenme ihtiyacı duyarız. Değişmesinden korktuğumuz ne varsa değiştirme zamanı gelmiş de geçiyordur belki. Dicle Keskinoğlu, yeni romanında tam da bundan bahsediyor işte ve diyor ki: “Sizin taze başlangıçlara ihtiyacınız var. Bir dahaki görüşmemize kadar bunu dener misiniz?”

(Dicle Keskinoğlu)

TAZE BAŞLANGIÇ

Romanımızın kahramanı Zeynep, 21 yaşında. Hayatta ne olmak istediğine karar vermesi gerekmektedir. Ailesinde bulamadığı aidiyet duygusunun peşinde fütursuz bir arayışa düşer. Onun sorunu aslında hayatını ele geçirmiş “aynı”lıklardır…

Evet, aynılıklar… Zeynep son derece zeki bir genç kızdır. Ancak hayatındaki aynı şeylerden uzaklaşmanın korkusu onu öylesine sarmıştır ki, bir türlü uzaklaşamaz. Ancak elbet bıçağın kemiğe dayandığı o noktaya gelinir. İşte o noktada psikoloğu, reçetesine “taze başlangıçlar” yazar. şimdi Zeynep’i belki zor, ama gerçek bir değişim, sevgi ve dostluk üzerine kurulu güçlü bir hayat beklemektedir.

Yolunuzu kaybetmiş ve kendinize bir çıkış noktası arıyorsanız belki siz de içinizdeki Zeynep’in peşine takılmalısınız. Samimi ve duygusal bu romanın size yardım etmesine izin vererek taze başlangıçlar yapabilirsiniz…

Taze Başlangıç

Dicle Keskinoğlu

Mona Kitap

S.: 212

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