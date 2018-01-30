Hayati Küçük’ten FETÖ’nün tarihçesi

Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösteriyordu, akşam saatleriydi insanlar her şeyden haberiz biçimde akşam yemeğini yemiş dinlenmeye çekilmişlerdi.

Darbeciler pusuda bekliyordu. Türkiye’nin siyasi tarihine yeni bir darbeyi yazdırmak isteyen cuntacılar son hazırlıklılarını yapmışlardı. Kendilerinden emindiler, yapacakları darbeyle meşru hükümeti alaşağı ederek yönetime gelmekti niyetleri.

Akşam saatlerinde tanklar Boğaziçi Köprüsü’nü kapatmış, onu havadan F-16’lar destekliyordu. Bir anda neye uğradığını şaşıran halk, bir süre buna anlam vermeye çalıştı. Ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

DARBEYE GEÇİT YOK!

Bu bir darbe girişimiydi. FETÖ lideri terörist başı Fetullah Gülen’in Amerika’da verdiği talimatla onun emrindeki cuntacı askerler milli iradeye balyoz indirmek istediler. İstanbul sabaha yorgun ve bitkin olarak uyandı. Bilanço ağırdı, 260 kişi maalesef darbecilerin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti.

Cuntacı askerlerin hesaba katmadıkları bir husus vardı. O da halkın gücü ve sağlam iradesiydi. O akşam darbeye geçit vermeyen insanlar, demokrasiye sahip çıkarak dünyaya mesaj verdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa inen korkusuz halk, tankların altına yattı, kurşunlara siper oldu ama iradesini çiğnetmedi.

Dünya tarihinde ender görülen bu kitlesel bütünleşme daha nice kitaplara, filmlere konu olacak.

FETÖ'NÜN ANATOMİSİ

Gazetec Hayati Küçük, FETÖ örgütünün ipliğini bütün çıplaklığıyla pazara çıkartıyor. Geçtiğimiz günlerde Truva Yayınları etiketiyle kitap raflarında yerini alan Küresel Terörist ( Fetulşeytan) isimli kitap, hem terörist başı Fetullah Gülen’i hem de bir bumerang gibi Türkiye’nin kılcal damarlarına nüfuz eden FETÖ’nün tarihçesini sunuyor.

Aktif olarak gazetecilik ve yazarlık faaliyetlerini sürdüren Küçük, bu çalışmasıyla önemli bir başarıya imza attı. Titiz çalışmanın ürünü olan kitapta öğreneceğiniz pek çok olgu mevcut. Fetullah Gülen’nin Amerika’da nasıl lobi faaliyetlerinde bulunduğunu, Türkiye’yi uluslararası arenada yalnız bırakmak ve algı oluşturmak gibi birçok hesabı olduğunu hepimizin malumu.

Hayati Küçük, kolları sıvadı, etraflıca bir araştırmadan sonra eline kalemini aldı, yazmaya başladı. Yazma süreci bittikten sonra ortaya böyle önemli bir eser çıktı.

DİN KİSVESİ ALTINDA SÖMÜRÜLEN DUYGULAR

Fetullah Gülen, din kisvesi altında yıllarca insanların saf duygularıyla oynadı, onları istismar etti. Din gibi ulvi bir değeri kullanan terörist başı böylece Türkiye’de ve dünyada hatırı sayılır taraftar topladı. Ancak, bunun hiçte gerçek olmadığı yaşanan süreçler bize gösterecekti.

Gazeteci, yazar Hayati Küçük

Yıllarca sınav sorularını çalarak devletin en üst kademesine kendi elemanlarını yerleştiren azılı örgüt, ülkeyi ele geçirmeyi planlıyordu. Ülkenin bütün ana damarlarına zehir gibi yerleşen FETÖ’nün tek amacı vardı. O da gayrimeşru yollarla ülke idaresini elinde bulundurmak.

Usta gazeteci Küçük, FETÖ’yü çekirdeğinden anlatarak, gizli saklı kalmış bütün gerçekleri gün yüzüne çıkartıyor. FETÖ’nün ne olduğuna dair kapsamlı bilgiler sunan kitap önemli kaynak özelliği taşıyor.

Yazar: Hayati Küçük

Yayınevi: Truva Yayınları

Türü: Araştırma, inceleme

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 244

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Ergül Tosun

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