Hayatın anlamını çözmek üzerine: Yut Beni

Özellikle hızlı anlatılmış, özenle çizilmiş ve gölgelerle bezenmiş bu çizgi roman, Nate Powell için mükemmel bir yapıt. Aynı zamanda okuyucusunu da son sayfalara kadar akıcı bir anlatımla içine çeken bir hayalet hikayesi…

Powell, bu eserinde ergenliğin en karanlık köşelerinin keşfine çıkıyor…

(Nate Powell)

YUT BENİ

Melodramatik ergen isyanlarını bir yana bırakıp ufak delirmeleri, ilaçların sağladığı şüpheli rahatlamaları ve aile bağlarının karmaşası üzerinden kurgusunu yapan Powell, bizi, iki üvey kardeşin hikayesinde bir yolculuğa çıkarıyor. İki kardeş, dağılan aileleri karşısında baş gösteren ruhsal sorunlarına, yanlış aşklarına, bir gün her şeyin güzel olacağına dair o küçük umuda birlikte sarılarak göğüs geriyorlar.

Karanlık yanıyla dikkat çeken, algısı ile sarsan bu çizgi roman sizi hem rahatsız edecek hem de aklınızdan çıkmayacak…

Yut Beni

Nate Powell

Çev.: Emre Yavuz

Karakarga Yay.

S.: 216

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