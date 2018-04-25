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Hayatını kaybeden kişinin telefonunu açtı haberi veremedi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Çalan telefonunu açan İtfaiye eri acı haberi yakınlarına veremedi.

İHA | 25.04.2018 - 02:03..
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Hayrettin Koç idaresindeki 41 RK.244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan uyarı levhasına çarptı. Aracın içinde sıkışan sürücü Hayrettin Koç ve yanındaki 39 yaşındaki Cengiz Koç olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye eri acı haberi veremedi VİDEO

ÇALAN TELEFONU AÇTI AMA HABERİ VEREMEDİ

Otomobilin arka koltuğunda sıkışan 41 yaşındaki Hülya Koç, Alaplı İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı. Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Hülya Koç, olay yerine gelen ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yerinde araştırma yapan Jandarma ve İtfaiye, arabanın içinde çalan telefonu açtı. Acı haberi yakınlarına veremeyen itfaiye eri, "Kaza yapmışlar. Yaralanmışlar. Onlar hastanede, telefon Arabada kalmış" diyebildi.

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