Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Üsküdar’da ihbar üzerine bir binaya operasyon düzenleyen narkotik polisi girdikleri evin banyosunda yaptığı aramada, baca boşluğundan iple sarkıtılmış düzenekte uyuşturucu ele geçirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri bugün itibariyle başladı.

Dudak kuruluğu ve enfeksiyonlardan kaynaklanan dudak uçuklarından kurtulmak mümkün. Uzmanlar, yeni diş fırçası ve buz kullanımına dikkat çekiyor.

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Yunanistan'da bir milletvekili ne kadar maaş alıyor

Kredi üzerine kredi alan, batık ekonomiyi daha da batıran Çipras, her bir milletvekili için binlerce euro ödeme yapıyor.