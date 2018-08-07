Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, ortağı Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılanıyordu.
Hakkında "Nitelikli yağma ve açıığa imzanın kötüye kullanılması" suçlaması bulunan Baş hakkında karar çıktı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAK
Mahkeme, Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkışına yasak getirdi.
AVUKATI HAKKINDA DA TEDBİR KARARI
Haydar Baş'ın yanı sıra, avukatı Lütfullah Önder'in de gayrimenkullerine tedbir konuldu.
İSTENEN HAPİS CEZASI
Haydar Baş hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.