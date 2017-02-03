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'Hayır' afişi yapıştıran 3 kişi gözaltında

Antalya'da bazı sokaklara, '80 milyonun iradesi bir kişiye teslim edilemez.' yazılı afişleri asan 2'si öğrenci 3 kişi gözaltına alındı.

03.02.2017 - 15:45
  1. Haberler
  2. Politika

afişgözaltı

 

Antalya'da polis tarafından sabah saat 04.00 sıralarında gözaltına alınan Barış Çetin, Gürkan Gülseven ve Suat Bulut, Dokuma semtinde gözaltına alındıktan sonra Sanayi Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisteki işlemlerin ardından 2'si Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 3 kişi, hakklarında Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesine muhalefet suçundan 227'şer TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

42'NCİ MADDE

Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesi şöyle: "Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, yüz Türk Lirasından üç bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilanlar, tek fiil sayılır."

 

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