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Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi

Evet çıkmasın diye varını yoğunu, yayın politikasını Hayır propagandasına ayıran Alman medyasına kapak.

16.04.2017 - 22:59
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Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi

Alman medyası, özellikle de Bild gazetesi Erdoğan ve Evet karşıtlığı sayesinde Türkçe öğrenmişti.

ATATÜRK'Ü BİLE HAYIR'A ALET EDEN BİLD

İstisnasız her gün Hayır çıksın diye yalvaran manşetler atıyor, Türk milletinin iradesini yönlendirmek için elinden geldiklerini yapıyorlardı. Öyle ki "Atatürk olsa hayır derdi" diyecek kadar ileri gittiler, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü bir propagandanın parçası haline getirdiler, Evet cephesini Atatürk'le vurmaya kalktılar.

Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi

"KAZANAN ERDOĞAN" MANŞETİ ATTILAR

Referandumun sonuçlanmasıyla birlikte Evet cephesi ve Erdoğan bir zafer daha kazandı, Türkiye düşmanlığı yapan Almanya ve Alman medyası ise büyük bir yanılgının içine düştü. Alman gazetesi Bild, "Resmi olarak rakamlar tam açıklanmasa da Erdoğan kazanan ilan edildi" diyor.

Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi

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