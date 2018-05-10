1 Alman mahkemesi: Öğretmen başörtüsü takamaz Berlin'de bir ilkokul öğretmeni, dersi başörtüsüyle verebilmek için dava açtı ancak Berlin İş Mahkemesi tarafsızlık gerekçesiyle davayı reddetti.

2 Hayranlarında Aslı Enver'e Murat Boz desteği Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkisini noktalayan Aslı Enver’e sevenlerinden destek gelemeye devam ediyor.

3 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

4 Trump'ın CIA Direktörü adayından işkence olmayacak sözü Daha önce işkence suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için tepkilere neden olan Haspel, kendi direktörlüğü döneminde bu tür eylemlerin olmayacağını söyledi.

5 Lise öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmeni eşi boşadı Denizli'de bir lisede görevli kadın öğretmen ile öğrencisinin ilişkisi, eşinin telefonundaki yazışma ve fotoğrafları görmesiyle ortaya çıktı.

6 Berkay: 3 çocuk istiyorum Geçtiğimiz yıl kızı Arya'yı kucağına alan şarkıcı Berkay, iki çocuk daha istediğini söyledi.