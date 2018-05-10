Hayranlarında Aslı Enver'e Murat Boz desteği

Popçu Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver 2.5 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde bitirme kararı aldı. Evlenecekleri konuşulan çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldıran Boz ve Enver takipleşmeyi de bıraktı.
"SİZ AŞIRI GÜZELSİNİZ"
Aslı Enver ayrılık sonrası zor günleri sevenleriyle aştı. 10 Mayıs’ta (bugün) doğum günü olan ünlü oyuncuya fanları erken kutlama yapıp (dün) sosyal medyadan ‘MutluOlAslı’ hashtag'i açtı. Sürpriz karşısında bir hayli sevinen Aslı Enver, sevenlerine teşekkür edip ‘Siz aşırı güzelsiniz’ mesajını paylaştı.