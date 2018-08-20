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Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü

Sivas'ta hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada İbrahim Apaydın adlı kişi Osman Koyurga'yı pompalı tüfekle vurarak öldürünce yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi.

DHA | 20.08.2018 - 16:23..
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Merkeze bağlı Kızılova köyünde oturan Osman Koyurga (37) ile komşu köy Kızılöz'de yaşayan İbrahim Apaydın (18) arasında, hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Daha önce de aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen ikiliden İbrahim Apaydın, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Osman Koyurga'ya ateş etti. Koyurga, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü

YAKINLARI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Olayı haber alıp, bölgeye gelen Koyurga'nın yakınları, İbrahim Apaydın'ı yakalayarak dövdü. Gelen jandarma ekipleri, Apaydın'ı Koyurga'nın yakınlarının elinden alıp, gözaltına aldı. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Apaydın, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Hayatını kaybeden Osman Koyurga'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Kayılga'nın yakınları, olayın ardından ellerinde silahlarla Kızılöz köyüne giderek İbrahim Apaydın'ın ailesinin evini ve samanlığını ateşe verdi. Kalabalık, aileye ait bir kamyonet ile minibüsün de camlarını kırdı.

Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü

İTFAİYE ERİNİ YARALADILAR

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve jandarma ekiplerinin yolunu da kesen Koyurga'nın yakınları, tepki gösterip, araçları taşladı. Sivas Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli itfaiye eri Fatih Çimen kolundan ve kaburgasından yaralandı.

Köye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Jandarma ekipleri her iki köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü

İTFAİYE 3 SAAT SONRA KÖYE GİRİŞ YAPABİLDİ

Olayın ardından şüphelinin evine yapılan saldırı ve samanlığın yakılmasının ardından itfaiye ekiplerine geçit vermeyerek camlarını kırıp bir görevliyi yaralayan Osman Koyurga'nın yakınları, jandarma ekiplerince güçlükle ikna edildi.

Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü


Yaklaşık 3 saat sonra saldırı sonucu ön camları kırılan itfaiye aracının köye girişi sağlandı. Samanlık yangınını kontrol altına alabilmek ekipler çalışma başlatırken, ateşe veirlen ev ise yapılan müdahale ile zarar görmedi.

Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü


ARAÇ GEÇİŞLERİ KAPATILDI

Her iki köy arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri giriş ve çıkışlarda önlem aldı. Saldırı ihtimaline karşı Kızılova köyünü kullanarak Kızılöz köyüne gitmek isteyen sivil araçların da geçişine de izin verilmiyor.

Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü

"ÖLÜMDEN BAŞKASI YALAN"

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Osman Koyurga'nın Kayseri'de bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, Kurban Bayramı'nı geçirmek için köye geldiği öğrenildi.

Evli 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Koyurga'nın en son dün sosyal medya hesabından, 'Dünyada ölümden başkası yalan' şarkısını paylaştığı görüldü.

Koyurga'nın otopsi işleminin ardından köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü

Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü

Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü



Hayvan otlatma kavgası iki köyü karıştırdı: 1 ölü



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