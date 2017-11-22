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Hayvan yeminde gümrük vergileri yeniden düzenlendi

Bakanlar Kurulu kararıyla hayvan yemlerinde gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.

22.11.2017 - 10:02
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Bakanlar Kurulunun "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, yağlı tohumlar, tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yemi de kapsayan ürünlerin gümrük vergisi oranı Gürcistan, Bosna-Hersek, Güney Kore ve Malezya için sıfır, AB ve EFTA ülkeleri, D8 üyesi ülkeler ve diğer ülkeler için yüzde 10 olarak uygulanacak.

VERGİ ORANI SIFIRA DÜŞÜRÜLDÜ

Kaba yem ve kepek türlerinin gümrük vergisi oranı da tüm ülkeler için sıfıra indirildi. Gıda sanayisinin pamuk, keten, ayçiçeği, kolza tohumlarıyla küspe gibi atıklarının gümrük vergileri de hayvan yemi olarak kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde yüzde 6,5 olarak uygulanacak. Söz konusu ürünlerin ithalat vergisi Bosna-Hersek için sıfır olacak. Bu ürünlerin gümrük vergisi, ülke gruplarına göre yüzde 7,3, 11,5 ve yüzde 13,5 oranlarında uygulanıyordu.

Kararla balık ununun gümrük vergisi oranı tüm ülke grupları için sıfıra indirildi.

Kararın yayımından önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu kararın yayım tarihinden itibaren en geç 45 günde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özel beyanının verilmiş olması halinde, karar hükümleri uygulanmayacak ancak 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın lehte hükümleri geçerli olacak.

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