Hayvan yüklü kamyona saklanan uyuşturucuyu Alfa yakaladı

İlçe çıkışından uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, H.Ö. yönetimindeki 33 NV 431 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonu durdurdu. Kasasında bulunan küçükbaş hayvanblar indirildikten sonra dedektör köpek Alfa ile arama yapıldı.
Alfa'nın tepki vermesi üzerine kamyonda detaplı arama gerçekleştirildi. Didik didik aranan kamyondaki kalasların arasına gizlenmiş 104.735 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde emniyete götürülürken, kamyon sürücüsü H.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.