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Hayvan yüklü kamyona saklanan uyuşturucuyu Alfa yakaladı

Van'ın Edremit ilçesinde arama yapılan küçükbaş hayvan yüklü kamyonda, zulalanmış yaklaşık 105 kilo eroine el konuldu.

DHA | 16.08.2018 - 06:53..
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İlçe çıkışından uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, H.Ö. yönetimindeki 33 NV 431 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonu durdurdu. Kasasında bulunan küçükbaş hayvanblar indirildikten sonra dedektör köpek Alfa ile arama yapıldı.

Hayvan yüklü kamyona saklanan uyuşturucuyu Alfa yakaladı

Alfa'nın tepki vermesi üzerine kamyonda detaplı arama gerçekleştirildi. Didik didik aranan kamyondaki kalasların arasına gizlenmiş 104.735 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde emniyete götürülürken, kamyon sürücüsü H.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hayvan yüklü kamyona saklanan uyuşturucuyu Alfa yakaladı

Hayvan yüklü kamyona saklanan uyuşturucuyu Alfa yakaladı

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