taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

Hayvanlarını otlatan çocuk ayı saldırısına uğradı

Erzincan'da ayının saldırısına uğrayan çocuk, yaralandı. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA | 14.07.2018 - 17:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Babası Binali Atalay ile Çayırlı ilçesi Canakfıncık mevkisinde büyükbaş hayvanları otlatmaya giden 9 yaşındaki Cafer Atalay, bir ineğin sürüden ayrıldığını fark etti.

Yaylada kaybolan ineği aramaya başlayan Cafer Atalay, karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

Hayvanlarını otlatan çocuk ayı saldırısına uğradı

YARDIMINA BABASI KOŞTU

Atalay, bir süre boğuştuğu ayıdan kurtularak kaçmayı başardı.

Baba Binali Atalay, çığlık sesleri üzerine yanına koştuğu oğlunun yaralandığını görünce 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yaralı çocuk, Çayırlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayvanlarını otlatan çocuk ayı saldırısına uğradı

"ÇALILARIN ARASINDAN ÇIKTI"

Cafer Atalay, yaptığı açıklamada, babası ile hayvanları otlatmak için araziye çıktığını belirterek, "Kaybolan bir hayvanı ararken çalıların arasından aniden bir ayı çıktı. Bir müddet boğuştuk. Beni bırakması için ona vurdum. Boğuşma esnasında elimden ve ayağımdan beni ısırdı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama kendimi bir anda ondan kurtararak kaçmaya başladım. Daha sonra bağırarak çevreden yardım istedim." ifadesini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik İntizar'la birlikte

326
Adnan Oktar'a destek eylemi

Adnan Oktar'a destek eylemi

545
Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü

Aleyna Tilki Shakira konserinde kendini övdü

167
Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

245
Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

244
Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

Trump'tan Kraliçe Elizabeth tavrı

93
Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

Sinem Gedik ile ilişkisi olan İntizar'dan ilk açıklama

211
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM