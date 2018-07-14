Hayvanlarını otlatan çocuk ayı saldırısına uğradı

Babası Binali Atalay ile Çayırlı ilçesi Canakfıncık mevkisinde büyükbaş hayvanları otlatmaya giden 9 yaşındaki Cafer Atalay, bir ineğin sürüden ayrıldığını fark etti.

Yaylada kaybolan ineği aramaya başlayan Cafer Atalay, karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

YARDIMINA BABASI KOŞTU

Atalay, bir süre boğuştuğu ayıdan kurtularak kaçmayı başardı.

Baba Binali Atalay, çığlık sesleri üzerine yanına koştuğu oğlunun yaralandığını görünce 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yaralı çocuk, Çayırlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ÇALILARIN ARASINDAN ÇIKTI"

Cafer Atalay, yaptığı açıklamada, babası ile hayvanları otlatmak için araziye çıktığını belirterek, "Kaybolan bir hayvanı ararken çalıların arasından aniden bir ayı çıktı. Bir müddet boğuştuk. Beni bırakması için ona vurdum. Boğuşma esnasında elimden ve ayağımdan beni ısırdı. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama kendimi bir anda ondan kurtararak kaçmaya başladım. Daha sonra bağırarak çevreden yardım istedim." ifadesini kullandı.