taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.255
USD
4,0282
EURO
4,9927
ALTIN
174,64
PETR
74,5300

Hayvanseverleri her sayfada büyüleyecek 3 kitap: Kedi, Köpek, Kuş

Hayvanlar, salt sevgiyle bize sarılan yakın dostlarımız. Şimdi aynı evi de paylaştığımız üç dostumuzun kitaplarının zamanı: Kedi, Köpek, Kuş.

Özel Haber | 19.04.2018 - 17:15..
  1. Haberler
  2. Kitap
Hayvanseverleri her sayfada büyüleyecek 3 kitap: Kedi, Köpek, Kuş

kedi köpek kuş

Kediler, köpekler, kuşlar zekaları, sevimli halleri, içimizi ısıtan özel hayvan dostlarımızdan. Siz hangisinden yanasınız? Kedici mi, köpekçi mi, yoksa kuşçu mu? Sevimli dostlarımız, bu kez resim sanatındaki yansımalarıyla karşımızdalar…

Hayvanseverleri her sayfada büyüleyecek 3 kitap: Kedi, Köpek, Kuş

(Angus Hyland, Caroline Roberts)

KEDİ

Kediler ve insanlar arasında benzersiz bir çekim var. Kedilerin kendi iradeleri ile hareket edişleri ve ev sahiplerine bağlı oldukları o ince çizgi, onların bizi bulduğunun göstergesi…

Bu kitapta, sadece nazlı kediciklerimizin olağanüstü güzelliklerine hayran olmakla kalmayacak, ressamlar ve sanatlarının enfes bilgilerine de ulaşacaksınız…

Hayvanseverleri her sayfada büyüleyecek 3 kitap: Kedi, Köpek, Kuş

Kedi

Angus Hyland, Caroline Roberts

Çev.: Ayşegül Gürsel Duyan

Hep Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Hayvanseverleri her sayfada büyüleyecek 3 kitap: Kedi, Köpek, Kuş

(Angus Hyland, Kendra Wilson)

KÖPEK

Onları en çok bizlere duyduğu bağlılıktan tanıyoruz. Karşılıklı bu bağlılık, ilişkilerimizin de güçlü olmasının en özel sebebi.

Sanatçılar, sanatlarından da ayrılamamışlar köpek dostlarından. Çeşit çeşit cinste köpeği bir arada bulmanızı sağlayacak bu kitapla, sanatçılar ve köpeklerin cinsleriyle ilgili bilgilere de ulaşacaksınız.

Hayvanseverleri her sayfada büyüleyecek 3 kitap: Kedi, Köpek, Kuş

Köpek

Angus Hyland, Kendra Wilson

Çev.: Ayşegül Gürsel Duyan

Hep Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Hayvanseverleri her sayfada büyüleyecek 3 kitap: Kedi, Köpek, Kuş

(Angus Hyland, Kendra Wilson)

KUŞ

Kuşlar her zaman barışın, özgürlüğün simgesi oldu. Onlara özgü uçma yeteneği, sanatçıların, hatta bilim insanlarının da ilhamı.

Bu kitapla, dünyanın her yerinden sanatçıların çizimlerine, anekdotlarına ve kuş cinsleriyle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Kuşseverler bu kitaba bayılacak…

Hayvanseverleri her sayfada büyüleyecek 3 kitap: Kedi, Köpek, Kuş

Kuş

Angus Hyland, Kendra Wilson

Çev.: Ayşegül Gürsel Duyan

Hep Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hitchcock'un en sevdiği yazar: Dame Daphne du Maurier
Ünlü roman ve oyun yazarı Dame Daphne du Maurier’i vefatının 29. Yılında saygıyla anıyoruz.
Günün kitabı: Superman’in Son Günleri
Dünyanın tanıdığı kahraman Superman, yeni bir çizgi romanda, duygusal ve sürükleyici bir macera ile geliyor.
4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı başlıyor
Beykoz Belediyesi, çocuklara kitaplardan gelecek kurmak amacıyla bu yıl 4. kez kez "Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı"nı düzenliyor.
Haftanın önerileri
Kitap Ayracı, bu hafta hangi kitapları öneriyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu

İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu

118
Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

177
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

71
Mahir Ünal son anket sonuçlarını açıkladı

Mahir Ünal son anket sonuçlarını açıkladı

134
Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

97
İki HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

İki HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

127
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM