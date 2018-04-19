Hayvanseverleri her sayfada büyüleyecek 3 kitap: Kedi, Köpek, Kuş

Kediler, köpekler, kuşlar zekaları, sevimli halleri, içimizi ısıtan özel hayvan dostlarımızdan. Siz hangisinden yanasınız? Kedici mi, köpekçi mi, yoksa kuşçu mu? Sevimli dostlarımız, bu kez resim sanatındaki yansımalarıyla karşımızdalar…

(Angus Hyland, Caroline Roberts)

KEDİ

Kediler ve insanlar arasında benzersiz bir çekim var. Kedilerin kendi iradeleri ile hareket edişleri ve ev sahiplerine bağlı oldukları o ince çizgi, onların bizi bulduğunun göstergesi…

Bu kitapta, sadece nazlı kediciklerimizin olağanüstü güzelliklerine hayran olmakla kalmayacak, ressamlar ve sanatlarının enfes bilgilerine de ulaşacaksınız…

Kedi

Angus Hyland, Caroline Roberts

Çev.: Ayşegül Gürsel Duyan

Hep Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

(Angus Hyland, Kendra Wilson)

KÖPEK

Onları en çok bizlere duyduğu bağlılıktan tanıyoruz. Karşılıklı bu bağlılık, ilişkilerimizin de güçlü olmasının en özel sebebi.

Sanatçılar, sanatlarından da ayrılamamışlar köpek dostlarından. Çeşit çeşit cinste köpeği bir arada bulmanızı sağlayacak bu kitapla, sanatçılar ve köpeklerin cinsleriyle ilgili bilgilere de ulaşacaksınız.

Köpek

Angus Hyland, Kendra Wilson

Çev.: Ayşegül Gürsel Duyan

Hep Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

(Angus Hyland, Kendra Wilson)

KUŞ

Kuşlar her zaman barışın, özgürlüğün simgesi oldu. Onlara özgü uçma yeteneği, sanatçıların, hatta bilim insanlarının da ilhamı.

Bu kitapla, dünyanın her yerinden sanatçıların çizimlerine, anekdotlarına ve kuş cinsleriyle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Kuşseverler bu kitaba bayılacak…

Kuş

Angus Hyland, Kendra Wilson

Çev.: Ayşegül Gürsel Duyan

Hep Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]