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Hazal Filiz Küçükköse iddialara ikiziyle yanıt verdi

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, hakkındaki estetik iddialarına dair açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 15:07..
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Son olarak 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinde rol alan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, estetik iddialarına ikiz kardeşiyle yanıt verdi.

"OYUNCU OLMAK İSTEMEDİ"

Estetik yaptırmadığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu ''Tek yumurta ikizim bunun ispatı. Birebir aynıyız, karşılaştırma yapabilirsiniz'' dedi. İkizinin oyunculuğu denediğini de anlatan Küçükköse, ''Bu işi benim kadar yapmak istemedi'' şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse-FOTO GALERİ

Hazal Filiz Küçükköse iddialara ikiziyle yanıt verdi

Küçükköse, sağlıklı ve doğal beslenmeye önem verdiğini dile getirerek spor yaptığını da sözlerine ekledi.

TUAN TUNALI'DAN BOŞANDI

2014 yılında Tuan Tunalı ile evlenen oyuncu geçen nisan ayında evliliğini noktalamıştı.

Küçükköse, 'Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yanı sıra 'Rüya' ve 'Kara Sevda' gibi yapımlarda da rol almıştı.

Hazal Filiz Küçükköse iddialara ikiziyle yanıt verdi

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