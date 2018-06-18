Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin dolarlık dava

5 yıl önce evlenen Tuan Tunalı ve Hazal Filiz Küçükköse, geçen nisanda anlaşmalı boşanma kararı almıştı.

PROTOKOL DÜZENLENDİ

Çift 11 maddeden oluşan bir boşanma protokolü düzenledi ve anlaşmalı boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

ANLAŞMAYA UYMADI

Boşanmanın ardından gazetecilere konuşan Hazal Filiz Küçükköse hakkında gizlik anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle dava açıldı.

100 BİN DOLARLIK DAVA AÇTI

Boşanmadan kısa süre sonra Küçükköse, hakkında gündeme gelen aldatma iddialarını basın yoluyla reddederek açıklamada bulundu. Küçükköse, boşanmalarına dair de açıklamalarda bulundu. Durumu anlaşmalı protokolün ihlali olarak değerlendiren oyuncu Tunalı da boşandığı eski eşine protokoldeki gizlilik anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle asliye hukuk mahkemesinde 100 bin dolarlık maddi manevi tazminat davası açtı.