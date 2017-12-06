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Hazal Kaya: Anksiyete hastasıyım

Oyuncu Hazal Kaya, uzun bir aradan sonra verdiği röportajda bir itirafta bulundu.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 10:52..
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Hazal Kaya: Anksiyete hastasıyım

FOX TV’deki ‘Bizim Hikaye’nin yıldızı Hazal Kaya, 2012’de biten ‘Adını Feriha Koydum’dan sonra kilo almıştı. Bunun nedenini de şeker hastalığına bağlamıştı.

"HEM DE İLERİ SEVİYE"

Kaya, "İleri seviye anksiyete hastasıyım, artık toparlandım çok iyiyim" açıklamasını yaparak hastalığı hakkında ilk kez konuştu.

"HASTALIĞIM İÇİN ZAYIFLADIM"

Hazal Kaya daha önce de şeker hastası olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Ben hastalığım için zayıfladım, kimse 'Amma kilo aldın' dedi diye değil. Şeker hastası olduğum ortaya çıktı. Hastalık yüzünden hayatım çok zorlaştı" demişti.

ANKSİYETE HASTALIĞI NEDİR?

Anksiyete (kaygı) bozukluğu yaşayan kişiler panik seviyelerinin yükseldiği kriz durumlarında sanki çok kötü bir şey olacakmış duygusuna kapılarak içinde bulundukları durumu olduğundan daha kötü, tehlikeli görme eğilimindedirler.

Hazal Kaya: Anksiyete hastasıyım

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