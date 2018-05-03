Hazar Ergüçlü: Beni psikoloğa yolladılar oyuncu oldum

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, kariyer yolculuğunu Vogue Türkiye dergisine anlattı.

Genç oyuncu, kendisini tiyatroya psikoloğunun yönlendirdiğini söyledi:

"BENİM GİBİ BİR TİPE MATEMATİK ÖĞRETEMEZSİNİZ"

“Üniversiteye kadar kötü bir öğrenciydim. Çünkü bu eğitim sisteminde benim gibi bir tipe matematiği o şekilde öğretemezsin. Tuhaftım onlara göre, yaramazdım. 15 yaşına bastığımda terör estirmeye başladım. ‘Beni fark edin’ çığlığıydı aslında bu.

"AKILLANAYIM DİYE PSİKOLOĞA GİTTİM"

Akıllanayım diye beni psikoloğa gönderdiler, psikolog da bu deliliğimi savundu. Beni tiyatroya o yönlendirdi. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na kaydoldum. Kendimi buldum, resmen kalbim açıldı orada.”