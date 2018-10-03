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Hazine ve Maliye Bakanı Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişikliğe gidilerek, Savunma Sanayii İcra Komitesi’ne Hazine ve Maliye Bakanı da eklendi.

İHA | 03.10.2018 - 04:25..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararnamede, söz konusu Kararnamede yer alan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin yapısında değişikliğe gidildiği belirtilerek, Komite üyeleri arasına Hazine ve Maliye Bakanı da eklendi.

Buna göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak.

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