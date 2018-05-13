taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Haziran'da emeklilere 1000 TL ikramiye verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini bildirdi.

Haber Merkezi | 13.05.2018 - 14:40..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Haziran'da emeklilere 1000 TL ikramiye verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda buluştu.

Anneliğin en ulvi duygu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutladı.

TÜRKİYE YENİDEN ATAĞA KALKACAK

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin 24 Haziran'daki seçimlerin ardından güçlü bir yürütme ve yasamayla tekrar atağa kalkıp daha da ilerilere gideceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli sanayimizi geliştirmeyle, milli teknolojiyle hamlesi yapmayla ilgili hayallerimiz var. Milli İstihdam Seferberliği ile alakalı ortaya koymak istediğimiz yeni başarı hikayelerimiz var. Bunların nereden geçtiğini milletimiz biliyor, bu yönde de desteğini verecektir. Bu süreçte kadınların inancı, azmi, çalışması çok önemli. Bizim hiçbir seçim başarımız tesadüf olmamıştır. Bu başarıların yolu çalışmadan geçmiştir, alın teri akıtılarak olmuştur. Bu süreçte de çok çalışmamız gerekiyor. Her bir dakikamız çok önemli. Vatandaşlarımıza anlatacak çok şeyimiz var. Açıkladığımız reform paketlerini çok iyi anlatmamız gerekiyor."

BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi." dedi.

Titiz bir çalışma yürüterek kamudaki taşeron işçileri kadroya aldıklarını anımsatan Sarıeroğlu, 900 bine yakın kişinin kamuda istihdamıyla ilgili süreçleri tamamladıklarını bildirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra faizlerin şekli de oranı da farklı olacak." dedi.
Berat Albayrak'tan enerjide 2 müjde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji için 2 önemli müjde verdi.
Bankalar konut kredisi faizlerini indirmeye başladı
Erdoğan, kredi musluğunu açmayan özel ve kamu bankalarına dert yanmış ve karşılarında kendisini bulacaklarını söylemişti. Ziraat, Halk Bank ve Vakıf Katılım faizleri düşüren ilk bankalar oldu.
Pastırma fiyatlarına zam geldi
Kayseri'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pastırma ve sucuk fiyatlarına zam geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

387
İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

42
Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

181
Beşiktaş'ın hedefindeki 3 futbolcu

Beşiktaş'ın hedefindeki 3 futbolcu

40
Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

136
Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek

Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek

266
AK Parti'de milletvekilliğiyle ilgili son durum

AK Parti'de milletvekilliğiyle ilgili son durum

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM