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Hazreti Muhammed’in hatıraları Etnografya Müzesi'nde

Hz. Muhammed'in mukaddes hatıralarının Etnografya Müzesi'nde görülebileceği sergi açıldı.

AA | 31.05.2018 - 11:49..
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Hazreti Muhammed’in hatıraları Etnografya Müzesi'nde

Ankara'da, Hazreti Muhammed’e ait sakal-ı şerifler, muhafaza kutuları, eski Kur'an-ı Kerimler ve Kabe örtüleri gibi 86 farklı eserin yer aldığı serginin açılışı Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Hazreti Muhammed’in hatıraları Etnografya Müzesi'nde

6 ADET SAKAL - I ŞERİF

Açılışta konuşan Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, sergide Hz. Muhammed'e ait 6 adet sakal-ı şerifin ve farklı dönemlerde kullanılmış silsilename, icazetname, itteka, hat ve tesbih gibi eserlerin bulunduğunu belirtti.

Hazreti Muhammed’in hatıraları Etnografya Müzesi'nde

FARKLI ZAMANLARDA MÜZEDE YER ALDILAR

Kamil Özer, "Bu eserler 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra farklı şekillerle müzemize gelen ve müzemizin deposunda bulunan eserlerdi" dedi.

Hazreti Muhammed’in hatıraları Etnografya Müzesi'nde

NESİLDEN NESİLE AKTARILAN MANEVİ MİRAS

Hazreti Muhammed'in hatıralarını en güzel şekilde muhafaza etmenin ve nesilden nesile aktarmanın önemini vurgulayan Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel, "Özellikle çocuklarını gezdirmek için plan yapan Ankaralı hemşehrilerimiz bu mekanı ziyaret etsinler. Hem vakitlerini değerli bir şekilde geçirmiş olacaklar hem de nesilden nesile aktarılmış bir manevi mirasa şahit olacaklar" şeklinde konuştu.

Hazreti Muhammed’in hatıraları Etnografya Müzesi'nde

ÜCRETSİZ

Ziyaretçiler temmuz ayının sonuna kadar açık kalacak sergiyi ücretsiz gezebilecek.

Hazreti Muhammed’in hatıraları Etnografya Müzesi'nde

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