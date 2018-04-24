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HDP, 1915 olayları için Türkiye'yi suçladı

Meclis'te konuşan HDP'li Pervin Buldan, soykırım yalanını savunarak Ermenileri andı. Garo Paylan ise, olayların soykırım olarak tanınmasını istedi.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 07:07..
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HDP, 1915 olayları için Türkiye'yi suçladı

HDP, 1915 olayları için Türkiye'yi suçladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Türkiye aleyhinde çalışmaya devam etmekte kararlı.

ERMENİ YALANI

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 1915 olaylarını soykırım olarak gördüklerini belirterek o dönemde ölen Ermenileri andı.

HDP'li Buldan, "Bu toprakların kadim halkı Ermeniler de büyük bir tarihî trajedinin kurbanı edilmişlerdir. Yarın bu tarihsel trajedinin yıl dönümü. Ben bu vesileyle Ermeni halkının acısını paylaştığımı belirtiyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum ve aynı zamanda cumhuriyet tarihi boyunca çok hazin acılara maruz bırakılmış bütün mazlum halklarımızın acılarını da buradan içtenlikle paylaşıyorum." diye konuştu.

KÜSTAH TEKLİF

Pervin Buldan'ın bu konuşmasının yanı sıra, Garo Paylan da konuyla ilgili yasa tasarısı verdi.

Paylan, 1915 olaylarının TBMM tarafından "soykırım" olarak tanınmasını istedi.

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