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HDP Ankara İl Başkanı tutuklandı

PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici’nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İHA | 22.12.2016 - 09:12
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı İbrahim Binici’nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

4 KİŞİ SERBEST

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye getirildi. Şüphelilerden OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) eski Ankara sorumlusu Kenan Kırkaya ile Hande Kaya, Hamdüsana Yıldırım ve Ramazan Güney yapılan sorgulamaların ardından serbest bırakıldı.

4 KİŞİ DE TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcıları, 4 kişiyi tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakim karşısına 4 şüpheli “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlarından tutuklandı.

Savcılığın talebi doğrultusunda serbest bırakılan 4 kişi hakkında, haftada bir gün karakola imza atmak üzere adli kontrol uygulanması zorunluluğu getirildi.


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