'HDP Avrupa'da olsaydı AİHM kapatılsın derdi'

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında, 24 haziran seçimleri, OHAL ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırı ele alındı.

Programın konuklarından araştırmacı yazar Mustafa Şen, terörle arasına mesafe koymayan HDP'nin benzeri partilerin Avrupa'da kapatıldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"HDP İSPANYA'DA OLSA KAPATILIR, AİHM TEYİT EDER"

"İspanya'da Batasuna partisinin kapatılma gerekçelerinden biri, milletvekillerinden birinin terör örgütü ETA'nın Venezuela'daki mitingine katılmış olmasıydı. İspanya'da Anayasa Mahkemesi, partiyi kapatıyor. Batasuna da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. AİHM de aynı kararı veriyor, teyit ediyor. 'Sen bir terör örgütünün mitingine katılamazsın'. Maddelerden biri, 'şiddetle arasına mesafe koymaması' ya da şiddet olayını kınamaması."

"Bugünkü haliyle HDP, İspanya'da olsa kapatılır, AİHM'de de teyit edilir. Biz HDP kapatılsın demiyoruz, onu AK Parti kaldırdı çok şükür. Ancak HDP kendisini hesaba çeksin. Millet de sandıkta hesaba çekecek zaten."

'HDP İspanya'da olsaydı AİHM kapatılsın derdi'