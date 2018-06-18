HDP barajı aşsın diye CHP seferber oldu

Seçimlere günler kaldı, seçim çalışmalarında sona yaklaşıldı. Herkesin kendi partisine çalışması beklenirken Cumhur İttifakı dışında kalan partiler birbirlerine oy devşirme sinyalleriyle şaşırtıyor.

HER CHP'Lİ AİLEDEN HDP'YE 1 OY İSTENİYOR

HDP'nin Meclis'e girememesi halinde Kürtlerin PKK'nın kucağına itileceğini iddia edenlerin PKK'ya karşı bir duruş sergilemedikleri de aşikar. Bu durumda HDP'li vekiller; PKK'nın, Kandil'in partisi değil de nedir?

Almanya'da Türk bayrağı yakıp Atatürk'e küfür eden HDP'liler ViDEO

TÜRK BAYRAKLARININ YAKILIŞI UNUTULDU

Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla başlayan hendek terörüne verdiğimiz 400 şehit de, HDPKK sevicilerinin yurt dışında yaktığı Türk bayrakları da, Atatürk'ün p.çleri şeklinde atılan sloganlar da unutuldu. Bunları unutanlar ve unutturanlar, CHP mitinglerinde HDP bayraklarını dalgalandırmaktan, her CHP'li aileden HDP'ye 1 oy istemekten imtina etmiyor.