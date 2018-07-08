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HDP bildiğiniz gibi: İstiklal Marşı okumadılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, Kemalistlerin oylarıyla Meclis'e girdi ancak İstiklal Marşı'nda sessizliğe gömüldü.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 09:02..
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HDP bildiğiniz gibi: İstiklal Marşı okumadılar

24 Haziran seçimlerinin sonuçları, sandık başında kurulan ittifakları da günyüzüne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmemesini isteyen CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin barajı aşmasını sağladı.

OKUMADILAR

Kemalistlerin oylarıyla Meclis'e giren Kandil'in partisi, İstiklal Marşı'nı yine okumadı.

İSTİKLAL MARŞI'NI DİNLEMEYE TAHAMMÜLLERİ YOK

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan ise, İstiklal Marşı'nı duymamak için Meclis'e geç geldi.

HDP'nin bu tavrı, örgütün partisine oy veren Kemalistleri pişman etti...

TBMM'de 27. dönem İstiklal Marşı ile başladı VİDEO

HDP bildiğiniz gibi: İstiklal Marşı okumadılar

HDP bildiğiniz gibi: İstiklal Marşı okumadılar

HDP bildiğiniz gibi: İstiklal Marşı okumadılar

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