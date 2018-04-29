HDP binasından çıkan terörist afişleri

Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi bunlar değil tefeciler yönetiyor

1 Türkiye Yayıncılık Kurultayı gerçekleşti Türkiye Yayıncılar Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın sekizincisi düzenlendi.

2 Terim'in Güneş'in futbolculara son uyarıları Bu akşam oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de oyuncularına son uyarılarını yaptı. Terim, 3-0'a vurgu yaparken, Güneş, Mariano'nun önemine dikkat çekti.

3 Önüne çıkan sörfçüyü suya düşüren yunus Avustralya'da sörf yapmak için denize giren bir kişi, dalgaların arasından çıkan yunusun kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

4 Bakanlık 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık" dedi.

5 Bakanlık 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık" dedi.

6 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek olan 'Anadolu Medya Buluşması Çalıştayı'na katılmak üzere ilçeye geldi.