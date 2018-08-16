HDP ekonomik krizi terörist başına bağladı

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaş sonrası Türk lirası değer kaybına uğradı.
Bu durum karşısında Meclis'teki partilerden çeşitli çözüm önerileri geldi. Kimisi hükümete sonuna kadar destek verilmesi gerektiğini savunurken, kimisi de Meclis'i toplantıya çağırarak ülke sorunlarının acil bir şekilde görüşülmesini istedi.
TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK TALEBİ
Ancak Kandil'in partisi HDP'nin çözüm önerisi oldukça farklı. HDP'li sözcü Dilan Dirayet Taşdemir ekonomik krizle ilgili partisinin çözüm önerisini açıkladı. Taşdemir, yaşanan ekonomik krizin terörist başı Öcalan'a uygulanan tecrit politikalarından kaynaklandığını söyleyerek, Öcalan'ın özgürlüğünü istedi.