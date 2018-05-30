HDP, Millet İttifakı'na oynuyor

Seçime sayılı günler kala muhalefetin bile artık takmadığı HDP, Millet İttifakı'ndan oy yardımı talebinde bulundu. HDP MYK üyesi ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Twitter hesabından muhalefete ve muhalif seçmenlere çağrıda bulundu, kendilerine oy verilmesini istedi.

AÇIK AÇIK OY İSTEDİ

Geçtiğimiz seçimlerde baraj korkusu yaşaamak bir yana ana muhalefet partisi olma iddiasını taşıyan HDP'de, 24 Haziran seçimleri için ümitler giderek azalıyor. Bunu da direkt olarak dile getiren HDP MYK üyesi ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen oldu.





Bilgen Twitter'dan paylaştığı bir tweette kendi yaptığı hesabı paylaştı. Buna göre HDP'nin barajı geçmesi durumunda Cumhur İttifakının 280 milletvekili çıakrtacağını belirtirken, yine aynı paylaşımda HDP'nin baraj altında kalması durumunda Cumhur İttifakı'nın 346 Milletvekili çıkartacağını belirtti. Bilgen paylaşımının sonuna da "Oyumuzu bu gerçeği bilerek verelim!" mesajını ekledi.