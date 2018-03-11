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HDP öldürülen teröristler için ağlıyor

Zeytin Dalı Harekatı sonuna yaklaştıkça terör sevicilerin sesleri yükseliyor. PKK'nın siyasi kolu HDP, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı'na tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 11.03.2018 - 14:20..
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HDP öldürülen teröristler için ağlıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO el birliğiyle destan yazmaya devam ediyor. önce kırsalda teröristleri etkisiz hale getirerek bir hilal gibi Afrin'i kuşatan Mehmetçik ve ÖSO, şehir merkezine yalnızca 3 kilometre mesafeye kadar ilerledi. Bu durum PYD/PKK/YPG'yi endişeye sevk ederkten, terör sevicilerin de seslerinin yükselmesine neden oldu.

HDP öldürülen teröristler için ağlıyor

HDP'DEN ZEYTİN DALI HAREKATI TEPKİSİ

PKK'nın Türkiye'deki siyasal yapılanması olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Operaysonun 51'inci gününde Zeytin Dalı Harekatı'na tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabı üzerinden; Türkiye'nin yüzölçümü: 784 bin km² Afrin'in yüzölçümü: 4 bin km² Türkiye, Afrin'den 196 kat daha büyük. Ve tam olarak #Afrin50GünOldu! iletisiyle paylaşım yapan terör sevici siyasal organizasyon Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşıldığını herkese göstermiş oldu.

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