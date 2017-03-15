HDP, sandık başlarında duracak görevli bulamıyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 7 Haziran'da yapılan seçimler öncesi seçmenlere barış hikayeleri anlattı.

HDP'NİN GERÇEK YÜZÜ GÖRÜLDÜ

Yeniden girilen seçim sürecinde teröre ve teröriste güven veren HDP'nin ikinci yüzünü görenler tercihini değiştirdi ve parti 1 Kasım genel seçimlerinde barajı güçlükle aştı.

SANDIK GÖREVLİSİ BULAMIYORLAR

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi seçim çalışmalarını yürüten HDP, sandık görevlisi bulamıyor. Bu sıkıntıyı giderebilmek için HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bir çağrı yaptı.

Sırrı Süreyya Önder'den sandık kurulu üyeliği tarifi VİDEO

"TURŞU KURMAYI BİLEN HERKES.."

Önder, "Ben size şöyle bir şey söyleyeyim; Turşu kurmayı bilen herkes sandık kurulu üyeliği yapabilir. Hatta, turşu kurmak sandık kurulu üyeliği yapmaktan daha zordur. Bu seçimde, komisyonlarda emeğinizi esirgememenizi, görevlere talip olmanızı ümit ediyorum." şeklinde konuştu.