HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

Van’ın Bahçesaray ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 100 kilo amonyumnitratlı gübre ile hazırlanmış el yapımı patlayıcıyı (EYP) olay yerinde imha edildi.

Eski futbolcu Nihat Kahveci ile eşi Fulya Kahveci Roma’da evlendi, Boğaz’da düğün yaptı.

4

Diyabet göz hastalıklarını tetikliyor

Şeker hastalarında sıklıkla görülen ve gözü olumsuz yönde etkileyerek görme bozukluğuna sebep olan diyabetik retinopati, tüm dünyada görme kaybının en büyük nedenlerinden biri haline geldi.