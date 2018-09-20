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HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

Şırnak yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde teröristlerin yaktıkları ağaçları bahane eden HDP, operasyona engel olmak için uğraşıyor.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 08:49..
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HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubuna karşı operasyonlar devam ediyor.

TERÖRİSTLER YAKTI

Özellikle arananlar listesinde büyük kayıplar veren PKK, son çareyi ağaçları yakarak kaçmakta buldu.

HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

HDP ASKERLERİ SUÇLADI

İHA'ların tespitini zorlaştırıp kaçacak delik arayan teröristlere gereken destek de gecikmeden geldi. Kandil'in partisi HDP, ağaçları güvenlik güçlerinin yaktığını iddia etti.

Benzer algı operasyonu Tunceli içinde denense de 10 teröristin öldürülmesine HDP engel olamamıştı.

HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

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