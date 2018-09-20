HDP terör operasyonunu engellemeye çalışıyor

Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubuna karşı operasyonlar devam ediyor.
TERÖRİSTLER YAKTI
Özellikle arananlar listesinde büyük kayıplar veren PKK, son çareyi ağaçları yakarak kaçmakta buldu.
HDP ASKERLERİ SUÇLADI
İHA'ların tespitini zorlaştırıp kaçacak delik arayan teröristlere gereken destek de gecikmeden geldi. Kandil'in partisi HDP, ağaçları güvenlik güçlerinin yaktığını iddia etti.
Benzer algı operasyonu Tunceli içinde denense de 10 teröristin öldürülmesine HDP engel olamamıştı.