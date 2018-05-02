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HDP ve Vatan Partisi ittifak dışında kaldı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Vatan Partisi ve HDP'yi arayarak "Sizin dışınızda ittifak yapmaya karar verdik" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 13:11..
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HDP ve Vatan Partisi ittifak dışında kaldı

AK Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı karşısında yeni bir ittifak kurmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaşmaya vardı.

İTTİFAKTA ÇATLAK

Parti liderlerinin yarın kamuoyuna açıklaması beklenen ittifak ile; baraj problemi yaşayan İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin Meclis'e taşınması amaçlandı.

Baraj sorunu yaşayan partilerden HDP ile Vatan Partisi ise, Cumhur İttifakı'na karşı kurulan bu ittifakın dışında kaldı.

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HDP ile Vatan Partisi'nin ittifak dışında kaldığını CHP Sözcüsü Bülent Tezcan parti yetkililerine iletti.

Tezcan; iki partide de görüştüğü isimlere "Sizin dışınızda ittifak yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

CHP, HDP'Yİ SATTI

HDP'nin ittifak dışında kalmasında Meral Akşener faktörünün öne çıktığı öğrenildi.

Akşener, HDP'nin bulunduğu ittifakta yer almayacağını açık bir şekilde ifade etti.

CHP, Meral Akşener'i bu kararından vazgeçiremeyince HDP'yi ittifakın dışına itmek zorunda kaldı.

MECLİSTE ÇOĞUNLUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarının kazanamaması durumunda Meclis'te çoğunluğu ele geçirebilmek için böyle bir ittifak çabasına girmişti.

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