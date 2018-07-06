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HDP'den CHP'ye ittifak mesajı

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, yerel seçimlerde HDP ile yan yana görünmekten korkulmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 15:48..
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HDP'den CHP'ye ittifak mesajı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den CHP'ye ittifak mesajı...

Kandil'in partisi, yerel seçimlerde CHP ile yan yana olmak istediğini açık açık dile getirdi.

CHP-HDP İTTİFAKI

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin barajı geçmesi için gösterilen hassasiyetin yerel seçimlere de yansımasını istedi.

İttifak kurulmasının önemli olduğuna dikkat çeken Bilgen, "Yerel seçimlerde, genel seçimlerde yapılan yanlışların yapılmaması, bu korkunun aşılması yani 'HDP ile birlikte görünemez' sendromunun artık bırakılması gerektiği düşüncesindeyiz. Siyasi partiler bu konu hakkında iyi bir sınav vermezlerse sandıkta iktidara ders verdiği gibi toplum muhalefete de ders verir." diye konuştu.

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