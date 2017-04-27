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HDP'den CHP'ye PKK tepkisi

HDP'li Ahmet Yıldırım, TSK'nın PKK mevzilerini vurmasına tepki göstermeyen CHP'yi eleştirdi.

27.04.2017 - 16:26
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HDP'den CHP'ye PKK tepkisi

chp

TSK'nın Sincar ve Karakoç'a yaptığı operasyonun ardından açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Sincar operasyonunun normal ve gecikmiş bir operasyon olduğunu söylemişti.

HDP'DEN CHP'YE OPERASYON TEPKİSİ

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da, CHP'nin operasyonu başarılı bulmasının ardından. “Kendilerinin yaklaşım biçimi ve anlamsız desteği süreci buralara kadar getirdi ve ülkedeki rejimin değişmesine neden olan 16 Nisan’ın temel taşlarını döşedi. Bence sınır ötesi operasyonlardan ve güvenlikçi politikalardan rahatsız olmayanlar; rejim değişikliğinden de AKP’nin ve Saray’ın güç tahsis etmesinden de rahatsız olmasınlar.” sözleriyle CHP'ye sitem etti.

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