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HDP'den PKK'lı teröristlerin cenazesine katılın talimatı

Kandil'den gelen talimatı HDP'li vekillere ileten Pervin Buldan, PKK'lı teröristlerin cenazelerinde boy göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 14:16..
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HDP'den PKK'lı teröristlerin cenazesine katılın talimatı

24 Haziran'daki seçimlerde CHP'nin oylarıyla barajı aşıp Meclis'e girmeyi başaran terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, öteki yüzünü göstermeye başladı.

LEŞ TABUTU TAŞIYAN HDP'LİLER

HDP'li milletvekilleri, Türk askerine karşı alçak saldırılar düzenleyen PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılarak tabutlara omuz verirken görüntülendi.

PKK'DAN TALİMAT

HDP'li vekillerin hakkında soruşturma açılmasıyla ilgili, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan açıklama geldi.

Kandil'deki PKK'nın elebaşlarıyla görüşmeler gerçekleştiren Buldan, HDP'li vekillerin terörist cenazelerine katılmaya devam edeceğini söyledi.

"EN BÜYÜK GÖREVİMİZ"

Pervin Buldan, "Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu, bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine taziyeye gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur.

"MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLARIMA ŞUNU SÖYLÜYORUM..."

Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. O yüzden bütün milletvekili arkadaşlarıma şunu ifade etmek istiyorum, hangi ilden seçildiyseniz orada yaşanan en ufak üzüntüye ve sevince ortak olmak bizlerin en büyük görevi ve sorumluluğudur." dedi.

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