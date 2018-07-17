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HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katıldıkları için soruşturma başlatıldı.

İHA | 17.07.2018 - 09:58..
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HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül Türkiye'nin yüreğini yakmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Eren'in kanını yerde bırakmadı. Üst üste operasyonlar gerçekleştirilerek PKK'ya Karadeniz'de göz açtırılmadı. PKK'lı teröristler tek tek öldürüldü.

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak geçtiğimiz günlerde PKK'nın Karadeniz sorumlusu Zeynel kod adlı (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ile Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü.

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

HDP'LİLER TEÖRİST CENAZESİNE KOŞTU

Türkiye Eren'in katillerinin öldürülmesinin sevincini yaşarken HDP'liler terörist cenazesine katılarak üzüntü yaşadı.

VEKİLLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

PKK'nın Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katılan milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

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