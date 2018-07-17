1 Kırgızistan'da küçük çocuk dev kartala yem oluyordu Kırgızistan'da düzenlenen Etno Festivalinde Altın kartal küçük kıza saldırdı.

2 Serdar Aziz: Inter'i reddettim Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Inter'e veya bir başka kulübe transfer olmayacağını ifade etti.

3 Erdal Aksünger, İnce'nin neden sessiz kaldığını açıkladı CHP PM üyesi Aksünger, partisi tarafından Muharrem İnce'ye 24 Haziran gecesi sonuç gönderilemediğini söyledi.

4 HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katıldıkları için soruşturma başlatıldı.

5 Öğrencilere e-imzalı diploma Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), Öğrenci Bilgi Sistemi ve Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi programlarını entegre ederek artık öğrencilerin talep ettikleri tüm belgeleri e-imzalı olarak verecek.

6 Doğa harikasının etrafını çöplüğe çevirdiler Uludağ’ın eteklerinin doğal güzelliği Kürekli Şelalesi, ziyaretçilerinin duyarsızlığı sebebiyle adeta çöplüğe dönerken, belediye yetkilileri herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.