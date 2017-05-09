HDP'li Nursel Aydoğan'ın vekilliği düşürüldü

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında açılan davanın karar duruşması yapmış, HDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
HDP'Lİ AYDOĞAN ARTIK VEKİL DEĞİL
HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın vekilliği, aldığı kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle düşürüldü. HDP'li, Aydoğan hakkındaki mahkeme kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.
MECLİS'TE SANDALYE DAĞILIMI
Nursel Aydoğan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti. Buna göre sandalye sayısı, AK Parti 317, CHP 133, HDP 57, MHP 39 ve bağımsız 2 olarak değişti. Toplam milletvekili sayısı 548'e düştü.