1 Kurşun kalem nasıl yapılır İlkokulda tanıştığımız ve ömrümüzün sonuna kadar kullandığımız kurşun nasıl ortaya çıktı ve nasıl yapılır?

2 Tuba Ünsal'ın odasını maymunlar bastı Bir süredir çocuklarıyla birlikte Tayland'ta tatil yapan Tuba Ünsal-Mirgün Cabas çiftinin kaldığı bungalov evi, maymunlar istila etti.

3 HDP'li Nursel Aydoğan'ın vekilliği düşürüldü HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın vekilliği, aldığı kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle düştü.

4 Ukrayna'da sular durulmuyor Ukrayna’da, Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zaferinin 72’inci yıl dönümü kutlamalarında gerginlikler yaşandı.

5 Ayı saldırısında yaralanan köylü: Onu vuracağım Giresun'un Alucra ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan 54 yaşındaki Şerif tokmak, ayıdan nasıl kurtulduğunu anlattı.

6 Türk kahvesinden dudak peelingi nasıl hazırlanır Ev yapımı dudak peelingi yapmak hem pratik, hem de çok kolay.