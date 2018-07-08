27. dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda yeminlerini ederek resmen göreve başladı.

ÖCALAN'I MECLİS'E SOKTULAR

Bu isimler arasında terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni de vardı.

Kandil'in partisi HDP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Ömer Öcalan, CHP'den HDP'ye kayan oylar sayesinde Meclis'e girmeye hak kazanmıştı.

Ömer Öcalan, milletvekili yeminini ederken yüzündeki ifadeler dikkat çekti.

HDP'li Ömer Öcalan Meclis'te yemin etti VİDEO

İŞTE MİLLETVEKİLİ YEMİNİ: TÜRK MİLLETİ ÖNÜNDE...

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."