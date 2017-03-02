HDP, 16 Nisan'da anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum öncesi HAYIR kampanyasını İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da aynı anda gerçekleştirdiği programla başlattı.

İzmir'de Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa milletvekilleri Sırrı Süreya Önder, Dilan Dirayet Taşdemir, Mizgin Irgat ve Ertuğrul Kürkçü, parti merkez yönetim kurlu üyeleri ve partililer katıldı.

SEÇMENLERE HAKARET: MAL MAL OTURUYORLAR

Toplantıda konuşan Sırrı Süreyya Önder, "Bu referandumda 'hayır' oyu çıkmıştır ama zalimlerin haberi yok, daha mal mal oturuyorlar orada. Türkiye halklarının en net hayır cevabı tahakkuk etmiştir bunun sesi ayın 16'sında onlara gidecek 16'sına kadar ayıktırmayın böyle devam etsinler" diye konuştu.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder seçmenlere hakaret etti VİDEO

ÖCALAN SLOGANLARI

Sırrı Süreyya Önder'in bu hakaretlerinden sonra salonda eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan lehinde sloganlar atıldı.