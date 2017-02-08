taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.587
USD
3,7491
EURO
3,9976
ALTIN
149,10
PETR
54,7800

HDP'li vekil Ali Aslan için yakalama kararı çıkarıldı

HDP'li Mehmet Ali Aslan hakkında, yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

08.02.2017 - 11:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

hdp

Batman 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında açılan 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'Kamu görevlisine hakaret' davalarının duruşmasına çağrılmasına rağmen gitmeyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, yakalama kararı çıkarttı.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karara tepki gösteren HDP'li Vekil Aslan, açılan davalardan birinin yaptıkları yürüyüş ile ilgili olduğunu belirterek, "Belediye Başkanlarımız görevden alınırken olayı protesto etmek için yürüyüş yaptı. Sırf bu yürüyüşten dolayı hakkımda dava açılmış. Bir milletvekili kendi kentinde yürümeyecekse ne yapsın. Ben milletvekili olmadan önce sabıkam ve hakkımda açılan tek bir dava yoktu. Şimdi ne bulsalar hemen dava konusu yapıyorlar. Bu ülkede milletvekili, öğrenci, öğretim üyesi yürümeyecekse, konuşmayacaksa ne yapacak" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

123
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

134
242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

43
Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

25
Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

122
Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

37
FETÖ'cülere pembe oda yasağı

FETÖ'cülere pembe oda yasağı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM