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HDP'liler İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanı ile görüştü

HDP'liler Abdullah Öcalan ile ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle İmralı Adası'na gitmek istediklerini söyledi.

18.10.2017 - 15:19
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HDP'nin İmralı heyeti üyesi olan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile telefonla görüşerek İmralı Adası'na gitmek istediklerini bildirdi.

ÖCALAN İLE İLGİLİ İDDİALAR SEBEBİYLE

Heyetin özellikle son günlerde İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine İmralı Adası'na gitmek istediklerini söyledikleri belirtildi.

HDP'nin İmralı heyeti üyelerinin, yarın İstanbul'da konu ile ilgili basın toplantısı yapacağı açıklandı.

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