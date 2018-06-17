HDP'liler Muharrem İnce'nin Sancaktepe mitinginde

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarattan aldığı bilgilere dayanarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine HDP'lilerin katıldığını açıklamıştı.

DİYARBAKIR MİTİNGİNDEKİLER HDP'Lİ DEĞİL AK PARTİLİ DEMİŞTİ

Muharrem İnce, bu açıklamaya tepki göstererek mitinge katılanlar arasında HDP'lilerin değil AK Partililerin olduğunu iddia etmişti.

HDP'LİLER İSTANBUL'DA DA DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ

Ancak dün İnce'nin İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştiridiği mitingten götünüler her şeyi gözler önüne seriyor. Mitinge HDP'liler kendi partilerinin bayraklarını sallayarak CHP adayına destek verdiler.