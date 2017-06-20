HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, kontrol noktasındaki askerlerle tartışmaya girmişti.

HDP'lilerin kamerasından çekilerek servis edilen görüntülerde, askerlerin Alican Önlü'ye "Sen benim vekilim değilsin." dediği duyulmuştu.

DUMANI ASKERE DOĞRU ÜFLEDİ

Terörist cenazelerinden eksik kalmayan HDP'li vekile bu tepkinin nedeni, ortaya çıkan görüntülerle daha da iyi anlaşıldı.

Askerler tarafından çekilen görüntülerde; zor şartlara rağmen oruç tutan askerlerin karşısında sigara içildiği görülüyor.

HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti VİDEO

"BİZ ORUÇLUYUZ"

Bu saygısız davranışa da tepki gösteren asker, "Biz oruçluyuz karşımızda sigara içiyor... İç, iç... Tahrik et..." dedi.