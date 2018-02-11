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HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi'nde çanta yasağı

Ankara Valiliği, güvenlik önlemleri çerçevesinde kongreye katılmak için gelenlerin çanta, valiz gibi eşyalarını salona almadı.

DHA | 11.02.2018 - 13:38..
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HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi'nde çanta yasağı

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi öncesi Ankara Spor Salonu ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sabahın erken saatlerinde Ankara Spor Salonuna çıkan yollar iş makineleri ve polis bariyerleriyle kapatıldı.

Salonun çevresinde TOMA, atlı polis, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin yanı sıra bir polis helikopterinin havadan kontrolü sağladığı görüldü. Partililerin üst aramalarında şarj aleti, kalem, çakmak, laptop, kulaklık, powerbanklar salona alınmadı.

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi'nde çanta yasağı

BAZI CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPALIDI

Kitlesel katılım hedeflenen toplantıya yönelik Ankara Valiliği’nce bir dizi karar alındı.

Buna göre kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Gar Kavşağı ile yan varyantları (altgeçit hariç), Ulaştırma Kavşağı ve yan varyantları (üstgeçit hariç) ile Kazım Karabekir Caddesi’nin (Ulaştırma Kavşağı’ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) araç trafiğine kapalı olacak.

ÇANTA YASAĞI

Ayrıca emniyet tedbirlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi amacıyla kongreye katılmak için gelenlerin çanta, valiz, makyaj, el, kol ve spor çantası gibi malzemelerle salon çevresi ve arama noktalarından geçişlerine izin verilmedi.

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi'nde çanta yasağı

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi'nde çanta yasağı

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi'nde çanta yasağı

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi'nde çanta yasağı

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi'nde çanta yasağı

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