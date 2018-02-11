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HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi öncesi Ankara Spor Salonu ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Türk askeri bölgeye hakim tepelerde nöbet tuttu.

DHA | 11.02.2018 - 12:17..
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HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

Ankara Spor Salonu'nda bugün gerçekleşecek HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresinde delegeler eş genel başkan adayları Pervin Buldan ve Sezai Temelli için oy kullanacak.

Kongrede 100 kişiden oluşan Parti Meclisi belirlenecek. Kongreyi 10 bine yakın partilinin izlediği belirtildi.

HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Polis ekipleri kongrenin düzenleneceği salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sabahın erken saatlerinde Ankara Spor Salonu'na çıkan yollar iş makineleri ve polis bariyerleriyle kapatıldı.

Salonun çevresinde TOMA, atlı polis, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin yanı sıra bir polis helikopterinin havadan kontrolü sağladığı görüldü.

Partililerin üst aramalarında şarj aleti, kalem, çakmak, laptop, kulaklık, powerbanklar salona alınmadı.

Bu arada yetkililer, kongreyi izleyecek sarı basın kartı sahibi gazetecilerin kamera, laptop ve fotoğraf makinesiyle içeriye girmelerine sonradan izin verdi.

HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

ANKARA GİRİŞLERİNDE SIKI DENETİM

Kongre öncesi şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri de Başkent’e giriş noktalarında geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Gece saatlerinden itibaren Ankara’ya gelen araçların bagaj kontrollerinin yanı sıra yolcuların kimlik kontrolleri de yapıldı.

HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

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