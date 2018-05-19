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HDP'nin Muharrem İnce kararı

Terör örgütü PKK'nın CHP'ye yaptığı birlik çağrısından sonra HDP'li vekil, ikinci turda Muharrem İnce'yi destekleme sözü verdi.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 16:12..
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HDP'nin Muharrem İnce kararı

24 Haziran'da yapılacak seçimlere sayılı günler kalan CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP arasında yakınlaşma başladı.

Örgütün Kandil'deki elebaşlarından Cemil Bayık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak HDP'nin baraj altında bırakılmaması gerektiğini söyledi.

KANDİL'DEN TALİMAT GELDİ

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin son şans olduğunu belirten teröristbaşı, CHP iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Örgütten yapılan bu açıklamanın ardından HDP de harekete geçti.

"İKİNCİ TURDA DESTEKLERİZ"

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ikinci turda Muharrem İnce'yi destekleyebileceklerini açıklayarak CHP'den gelebilecek emanet oylara göz kırptı.

Mithat Sancar, şunları söyledi: "Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz. Ancak burada CHP'nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır"

ÖRGÜTLE OY PAZARLIĞI

Terörist Cemil Bayık, ilk turda HDP'nin barajı geçirilmesi durumunda ikinci turda Muharrem İnce'nin desteklenebileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

PKK'dan CHP'ye çağrı: Birlik olalım haberi

HDP'nin Muharrem İnce kararı

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