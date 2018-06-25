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HDP'nin oyları doğuda düştü, batıda yükseldi

24 Haziran seçimlerinde barajı geçip geçemeyeceği tartışılan HDP'nin yardımına CHP'lilerin koşmasıyla, oyların doğuda düşmesine rağmen HDP barajı geçmeyi başardı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 09:04..
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HDP'nin oyları doğuda düştü, batıda yükseldi

HDP'nin baraj sorunu 24 Haziran seçimlerinin en çok konuşulan konularından birisi olmuştu.

BARAJ ALTINDA KALMASI BEKLENİYORDU

7 Haziran seçimlerinde yakaladığı oy oranının ardından seçmende hayal kırıklığı yaratan partinin baraj altında kalması bekleniyordu.

Dün gece seçim sonuçlarının açıklanmasıyla HDP'nin barajı geçmeyi başardığı görüldü. Böylece HDP, yeniden TBMM'deki yerini aldı.

CHP KANDİL'İN PARTİSİNİ KURTARDI

Ancak HDP'nin doğuda oylarının düştüğü gözlemlendi. HDP'yi baraj altına itmekten CHP desteği kurtardı. Bunu da batıda oyların yükselmiş olmasından anlayabiliyoruz.

Böylece CHP, Kandil'in partisini Meclis'e sokarak bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

HDP'nin oyları doğuda düştü, batıda yükseldi

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