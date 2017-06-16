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HDP'nin yürümek için CHP'den beklentisi var

HDP Milletveli Önder, "Adalete Yürüyüş" eylemine katılmaları için CHP'nin öz eleştiri yapması gerektiğini söyledi.

16.06.2017 - 12:10
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HDP'nin yürümek için CHP'den beklentisi var

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilmesi ve tutuklanmasının ardıdan Kemal Kılıçdaroğlu kararı protesto için "Adalete Yürüyüş" adı altında Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı almıştı.

Bu yürüyüşün bir parti yürüyüşü olmadığı ve birçok vekili tutuklu olan HDP'den de destek görmesi gerektiğini belirten CHP'lilere cevap gecikmedi.

HDP'nin yürümek için CHP'den beklentisi var

"ÖZ ELEŞTİRİ YAPSINLAR KATILIRIZ"

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder; Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına CHP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek olarak imkan tanıdığını söyledi.

Bu nedenden dolayı CHP'den özeleştiri içeren bir açıklama beklediklerini ifade eden Önder, bu sayede toplumsal muhalefetin büyüyeceğini belirtti. Aksi olması halinde ise "biz gidiyoruz siz de gelin" yaklaşımının demokrasi açısından eksik olacağını sözlerine ekledi.

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