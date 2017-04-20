taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.470
USD
3,6317
EURO
3,9140
ALTIN
149,37
PETR
53,3000

Helikopter şehitlerine veda

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan Hakim Onur Alan Ordu'da, şehit polis memuru Candaş Kaplan da Malatya'da toprağa veriliyor.

20.04.2017 - 13:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan 12 kişi memlektelerinde son yolculuğa uğurlanıyor. Şehit Hakim Onur Alan, memleketi Ordu'da toprağa veriliyor.

Helikopter şehitlerine veda

ORDU'YA GETİRİLDİ

Dün Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirilen şehit hakim Onur Alan'ın naaşı, helallik alınmak üzere Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.  Acılı anne Fatma Alan, sık sık oğlunun tabutuna sarılarak resmini öpüp kokladı. Baba Mahmut Alan ise metanetini korumaya çalışırken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Tabuta sarılıp ağlayan anne Fatma Alan, "Yavrum sana doyamadım ah yavrum" diye gözyaşı döktü. Dualar eşliğinde helallik alınan hakim Onur Alan'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Ulu Cami'ye getirildi.

Helikopter şehitlerine veda

HELALLİK ALINDI

Helikopter kazasında şehit olan polis memuru Candaş Kaplan memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis memuru Kaplan'ın (26) cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığındaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere merkez Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Hancarlı Sokak'taki babaevine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Mustafa Kaplan'ın, metanetini koruduğu görüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığına getirilen şehidin tabutu başında Alevi dedesi dua ettirdi. Bu sırada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra İl Müftüsü Ümit Çimen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağı verildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Erkal'ın dosyası cinayet masası bürosunda

İbrahim Erkal'ın dosyası cinayet masası bürosunda

22
Ali Nesin 'hayır'cıları eleştirdi: Etme bulma dünyası

Ali Nesin 'hayır'cıları eleştirdi: Etme bulma dünyası

128
CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

261
Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel suçluluk psikolojisi içinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkel suçluluk psikolojisi içinde

72
Aleyna Tilki: Popun prensesiyim

Aleyna Tilki: Popun prensesiyim

73
Beşiktaşlılar Lyonlu futbolcuları uyutmadı - İZLE

Beşiktaşlılar Lyonlu futbolcuları uyutmadı - İZLE

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM