Helikopter şehitlerine veda

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan 12 kişi memlektelerinde son yolculuğa uğurlanıyor. Şehit Hakim Onur Alan, memleketi Ordu'da toprağa veriliyor.

ORDU'YA GETİRİLDİ

Dün Elazığ'da düzenlenen törenin ardından Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirilen şehit hakim Onur Alan'ın naaşı, helallik alınmak üzere Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Acılı anne Fatma Alan, sık sık oğlunun tabutuna sarılarak resmini öpüp kokladı. Baba Mahmut Alan ise metanetini korumaya çalışırken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Tabuta sarılıp ağlayan anne Fatma Alan, "Yavrum sana doyamadım ah yavrum" diye gözyaşı döktü. Dualar eşliğinde helallik alınan hakim Onur Alan'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Ulu Cami'ye getirildi.

HELALLİK ALINDI

Helikopter kazasında şehit olan polis memuru Candaş Kaplan memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis memuru Kaplan'ın (26) cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığındaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere merkez Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Hancarlı Sokak'taki babaevine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Mustafa Kaplan'ın, metanetini koruduğu görüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığına getirilen şehidin tabutu başında Alevi dedesi dua ettirdi. Bu sırada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra İl Müftüsü Ümit Çimen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığında toprağı verildi.